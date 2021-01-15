Снова вместе? Гарик Харламов и Кристина Асмус сходили в кино
Популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус со своей дочерью Настей и племянницей Софьей сходили в кино. Это первый раз, когда пара появилась на публике вместе после развода. Они посмотрели фильм «Последний богатырь: Корень зла», в котором Харламов озвучил одного из персонажей.
Фотографиями с семейного вечера в своем Instagram поделилась Кристина Асмус. На снимках бывшие супруги улыбаются и весело проводят время вместе.
Напомним, в конце октября 2020 года Асмус и Харламов официально оформили развод. Их дочь Настя осталась жить с мамой, отец принимает активное участие в воспитании ребенка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Названа дата похорон Бориса Грачевского
- Голикова: Массовая вакцинация россиян начнётся 18 января
- МИД Литвы обсудит запрет на въезд в страну Киркорову и Шуфутинскому
- Мальчик погиб при катании на ватрушке в Москве
- Латвия назвала условие применения российской вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru