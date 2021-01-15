Снова вместе? Гарик Харламов и Кристина Асмус сходили в кино

Популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус со своей дочерью Настей и племянницей Софьей сходили в кино. Это первый раз, когда пара появилась на публике вместе после развода. Они посмотрели фильм «Последний богатырь: Корень зла», в котором Харламов озвучил одного из персонажей.

Фотографиями с семейного вечера в своем Instagram поделилась Кристина Асмус. На снимках бывшие супруги улыбаются и весело проводят время вместе.