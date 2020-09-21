Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом в истории Украины

Расходы на офис президента Украины, заложенные в проекте бюджета на 2021 год, говорят о том, что в реальности глава государства Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всех за всю историю страны. Об этом заявил Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Он отметил, что в проекте госбюджета выросли расходы на силовиков и на содержание окружения действующего главы государства, пишет РИА Новости. Также Порошенко отметил, что в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан. И это при том, что – по всем прогнозам – рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно – и тарифы, подчеркнул экс-президент Украины.

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Между тем, Владимира Зеленского снова поддержали бы на президентских выборах, если бы они прошли в сентябре, только 22,2% потенциальных избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). При этом, весной прошлого года его поддержали более 70% граждан.

Ранее в сентябре результаты похожего опроса представила социологическая группа «Рейтинг». Опрос показал, что рейтинг действующего президента Украины Зеленского упал до 29%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентУкраинаПётр ПорошенкоВладимир Зеленский
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