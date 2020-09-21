Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом в истории Украины

Расходы на офис президента Украины, заложенные в проекте бюджета на 2021 год, говорят о том, что в реальности глава государства Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всех за всю историю страны. Об этом заявил Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Он отметил, что в проекте госбюджета выросли расходы на силовиков и на содержание окружения действующего главы государства, пишет РИА Новости. Также Порошенко отметил, что в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан. И это при том, что – по всем прогнозам – рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно – и тарифы, подчеркнул экс-президент Украины.