Сноуден заявил, что изначально не собирался оставаться в России
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что не планировал надолго оставаться в России, однако другие страны не могли дать ему гарантии безопасного политического убежища. Об этом бывший спецагент рассказал журналисту Гленну Гринвальду на видеоплатформе Rumble.
Сноуден отметил, что собирался временно остановиться в РФ по пути в Латинскую Америку. По словам экс-сотрудника АНБ, его могли раскрыть, и он не смог бы продолжить путешествие. Сперва Сноуден собирался перебраться в Европу, однако дипломаты не давали ему никаких гарантий. После отъезда экс-агента из Китая произошла утечка: власти США узнали, что Сноуден направляется в Россию.
«Я приземлился в России, и пограничник сказал, что мой паспорт "не работает"», — поделился бывший спецагент.
Сноуден провел 40 дней в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» и за это время подал заявки на предоставление убежища в 21 государство. В ряде стран признались, что не хотят ввязываться в происходящее и боятся реакции Вашингтона. Некоторые «небольшие» государства согласились предоставить Сноудену убежище, однако усомнились в своей способности обеспечить безопасность. Экс-спецагент запросил убежище в России, и его «оставили в покое».
США в 2013 году обвинили Эдварда Сноудена в шпионаже и похищении государственной собственности после того, как экс-сотрудник АНБ передал СМИ секретные данные, касающиеся операций армии, флота, морской пехоты, военно-воздушных сил США. Сноуден бежал из США и в том же году попросил временное убежище в России. В сентябре 2022 года бывший спецагент получил гражданство РФ, напоминает RT.
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