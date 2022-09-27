Сноуден после получения российского гражданства заявил о стабильности для семьи

Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден после получения гражданства России в Twitter сообщил, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи.

В Белом доме не ответили на получение Сноуденом российского гражданства

Он также попросил об уважении его частной жизни. «После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех», — написал экс-сотрудник АНБ.

Ранее в Госдепе США прокомментировали получение американцем Эдвардом Сноуденом российского гражданства, призвав его вернуться в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:АНБСШАЭдвард Сноуден
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