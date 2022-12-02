Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

Сноуден после получения российского гражданства заявил о стабильности для семьи

По словам защитника, супруга Сноудена Линдси Миллс находится на стадии подачи заявления на паспорт РФ.

В сентябре стало известно, что президент Владимир Путин дал Сноудену гражданство России. Отмечалось, что жена и дети экс-сотрудника АНБ также будут подавать документы на получение российского гражданства.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:Гражданство РФЭдвард Сноуден
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