Сноуден принял присягу и получил российский паспорт
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.
По словам защитника, супруга Сноудена Линдси Миллс находится на стадии подачи заявления на паспорт РФ.
В сентябре стало известно, что президент Владимир Путин дал Сноудену гражданство России. Отмечалось, что жена и дети экс-сотрудника АНБ также будут подавать документы на получение российского гражданства.
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