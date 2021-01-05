Сноуден, Мэннинг и Ассанж стали кандидатами на Нобелевскую премию
Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Эдварда Сноудена, Челси Мэннинг и Джулиана Ассанжа, следует из письма Корриган в Нобелевский комитет.
Она отметила, что все трое уже были выдвинуты на получение премии по отдельности, но не получили ее. Как считает Корриган, трое кандидатов по отдельности раскрывали незаконные действия властей и вместе их жизни «демонстрируют величие человеческого духа».
Корриган также напомнила, что Ассанж находится под заключением в Великобритании, и хотя суд в Лондоне отказался экстрадировать его в США, такая угроза все еще существует. Она подчеркнула, что в Соединенных штатах основателю сервиса WikiLeaks может угрожать бесчеловечное обращение и даже смертный приговор. Лауреат Нобелевской премии добавила, что Челси Мэннинг семь лет провела в американской тюрьме за то, что передала Ассанжу информацию и получила еще один срок за отказ свидетельствовать против Ассанжа. Сноуден до сих пор скрывается в России и под страхом пожизненного заключения не может вернуться на родину в США, заключила Корриган.
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