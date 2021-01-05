Сноуден, Мэннинг и Ассанж стали кандидатами на Нобелевскую премию

Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Эдварда Сноудена, Челси Мэннинг и Джулиана Ассанжа, следует из письма Корриган в Нобелевский комитет.

Она отметила, что все трое уже были выдвинуты на получение премии по отдельности, но не получили ее. Как считает Корриган, трое кандидатов по отдельности раскрывали незаконные действия властей и вместе их жизни «демонстрируют величие человеческого духа».