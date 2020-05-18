Снос памятника Колчаку в Башкирии попал на видео

В башкирском городе Стерлитамак убрали скульптуру Александра Колчака - одного из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны. Решение о демонтаже бюста, установленного несколько дней назад, приняла мэрия.

Там пояснили, что памятник появился по инициативе и на средства одного из предпринимателей без разрешительных документов и согласования с городскими властями, уточняет RT. При этом демонтаж был произведён ночью, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Надпись на постаменте гласила, что Александр Колчак – русский ученый-океанограф, крупнейший полярный исследователь, российский военный и политический деятель, адмирал Российского Императорского флота.

Бюст был установлен по случаю 100 лет со дня его гибели. В ночь на 7 февраля 1920 года адмирал Колчак и председатель Совета министров Российского правительства Пепеляев были расстреляны без суда, по постановлению Иркутского военно-революционного комитета большевиков во исполнение прямого приказа Ленина.

Как пояснил инициатор установки памятника Тагир Ибрагимов, он хотел напомнить, что Александр Колчак внес огромный вклад в отечественную науку, был одним из создателей российского ледового флота, благодаря которому наша страна закрепила лидерство в Арктике.

Демонтаж памятника зафиксировала камера видеонаблюдения.