Снизить нештрафуемый порог решил вице-премьер Акимов. Ему напомнили слова начальства

Не сошлись во мнениях о необходимости снижения нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 10 км/ч глава российского правительства и его заместитель. Вице-премьер Максим Акимов выступил с заявлением, согласно которому, во-первых, этот порог снижать будут точно, во-вторых, постепенно. По его словам, которые приводит «Интерфакс», такого порога, как у нас, нет «ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным». Опробуют снижение, как теперь принято, в режиме пилотных зон. В планах правительства, по словам вице-премьера, предоставить такое право городам федерального значения, либо городам-миллионщикам, либо столицам субъектов, либо всем городским поселениям. Акимов привел оценки, согласно которым, такая мера только по городам позволит спасти более 1600 жизни людей в год.

О том, что инициатива снизить нештрафуемый порог превышения скорости нацелена на сбор как можно большего количества штрафов, а не на повышение безопасности дорожного движения, неоднократно указывали эксперты, в том числе в эфире НСН. Но в начале этого месяца в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч усомнился глава российского правительства. Об этом напомнил сегодня пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов, добавив, что МВД России также не поддерживает эту инициативу. 3 декабря во время приема граждан в центральном офисе партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, рассуждая об инициативе снижения нештрафуемого порога до 10 км/ч, сослался на собственный водительский опыт:

«Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае, иногда, могу вам сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км/ч - они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем. Эти 10 км/ч - непонятно, чуть-чуть нажал, и все», - сказал Медведев.

И признал, что снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч может оказаться поводом штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушать правила дорожного движения. Он тогда пообещал дать поручение еще раз проанализировать этот вопрос вице-премьеру Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Вот вице-премьер и проанализировал. С точностью до наоборот. Но, тем не менее, пресс-секретарь главы правительства (начальника вице-премьера Акимова) заявил, что «вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято».

