Собянин объявил об автоматическом продлении налоговых льгот промкомплексов и технопарков
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому статус промышленных комплексов и технопарков будет продлеваться автоматически.
Теперь предприятия и организации - обладатели указанных статусов освобождаются от необходимости подтверждать соответствие установленным критериям (уровень средней заработной платы, объем выручки, инвестиций и ряд других).
«Автоматическое продление специальных статусов позволит московским предприятиям, технопаркам и их якорным резидентам сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, земельным платежам, а также пользоваться иными мерами поддержки», - подчеркнули в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Сейчас спецстатусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента имеют 122 компании (в том числе 64 промкомплекса, 41 технопарк и 17 якорных резидентов), в которых трудятся порядка 130 тыс. человек. Общий объем инвестиций в развитие этих компаний за последние пять лет составил почти 112 млрд руб. Общий объем налоговых льгот - 3,9 млрд рублей в год.
Кроме того, в столице реализуется 13 инвестиционных приоритетных проектов, в рамках которых будет создано порядка 11 тыс. рабочих мест. Прогнозируемый объем инвестиций по этим проектам - свыше 36 млрд руб. Общий объем налоговых льгот с 2018 года составил 461 млн руб.
Решение об автоматическом продлении специальных статусов было принято по просьбам предпринимательского сообщества и является частью мер по обеспечению устойчивого функционирования экономики Москвы в условиях санкционного давления, добавили в пресс-службе.
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