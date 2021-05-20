«СССР в худшем виде!» Заслуженный учитель об инциденте с «умыванием» школьницы
Евгений Ямбург в интервью НСН назвал непрофессиональным педагога, которая насильно смыла яркий макияж с ученицы.
Педагог, силой заставившая ученицу смыть яркий макияж, показала свой непрофессионализм – такую оценку инциденту в школе Ростовской области дал заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в сети распространилось видео, на котором учительница школы №4 города Морозовска с криками заставила школьницу смыть яркий макияж. На кадрах видно, как женщина подводит ученицу к раковинам и со словами «Вот так! Вот тебе!» начинает умывать ей лицо, после чего она возвращает школьницу в класс.
«Вина на педагоге, нужно быть профессиональнее и человечнее. Я совершенно не понимаю! Воевать надо не за это. Для меня это непрофессиональное поведение. Какая мне разница, какого цвета у девочки волосы, главное, что у нее в голове. Педагог на то и педагог, чтобы иметь такую нервную систему, чтобы его эмоции не захлестывали. Это первое. Во-вторых, для того, чтобы девушка чувствовала грань между дневным и вечерним макияжем, ей нужно это интеллигентно объяснить и обучить. Зачем воевать и усиливать и без того серьезное напряжение и невротизм. Это просто непрофессионально и глупо, вот и все», - высказал мнение собеседник НСН.
Ямбург рассказал, что, следуя трендам, связанным с усилением, ужесточением и запретом, есть риск снова оказаться в условиях советской школы, когда учителя яростно боролись за унификацию школьников.
«В моей школе такого инцидента произойти не может. Но, к сожалению, в регионах это случается. Увы, подобных случаев вагон и маленькая тележка. Просто не все попадает в СМИ. Мы же теперь живем под трендом "Вперед в СССР!", как вы догадываетесь. Тогда воевали с прическами, с джинсами, серьги вырывали и делали другие глупости. Но мода проходит, и потом все опять вернется. Я уже 50 лет в школе. Раньше учителя отправляли стричься ребят с длинными волосами, а сегодня мои 60-летние ровесники ходят с косичкой сзади и косят под Бориса Гребенщикова, хотя мода быть лысым под Гошу Куценко. Были ситуации, когда бедным женщинам запрещалось ходить в брюках. Я был молодым учителем и хохотал про себя. Стоит красивая женщина в брючном костюме, не как Надежда Крупская. А ей парторг говорит – "Ну ради меня, снимите штаны!" Вот чушь это собачья!» - заявил он.
Как уточняется, в школе провели служебное расследование, но пока шла проверка, учительница уволилась по собственному желанию. Известно, что она была классной руководительницей ученицы, которую заставила умываться. Женщина извинилась перед школьницей, а позднее объяснила свое поведение "последствиями вакцинации от COVID".
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