«СССР в худшем виде!» Заслуженный учитель об инциденте с «умыванием» школьницы

Педагог, силой заставившая ученицу смыть яркий макияж, показала свой непрофессионализм – такую оценку инциденту в школе Ростовской области дал заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в сети распространилось видео, на котором учительница школы №4 города Морозовска с криками заставила школьницу смыть яркий макияж. На кадрах видно, как женщина подводит ученицу к раковинам и со словами «Вот так! Вот тебе!» начинает умывать ей лицо, после чего она возвращает школьницу в класс.

«Вина на педагоге, нужно быть профессиональнее и человечнее. Я совершенно не понимаю! Воевать надо не за это. Для меня это непрофессиональное поведение. Какая мне разница, какого цвета у девочки волосы, главное, что у нее в голове. Педагог на то и педагог, чтобы иметь такую нервную систему, чтобы его эмоции не захлестывали. Это первое. Во-вторых, для того, чтобы девушка чувствовала грань между дневным и вечерним макияжем, ей нужно это интеллигентно объяснить и обучить. Зачем воевать и усиливать и без того серьезное напряжение и невротизм. Это просто непрофессионально и глупо, вот и все», - высказал мнение собеседник НСН.