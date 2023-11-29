«Смысл жизни!»: Делягин назвал условия для увеличения многодетных семей
Государство должно создать у россиян веру в то, что оно им помогает, а не уничтожает, отметил в эфире НСН депутат Михаил Делягин.
Для того, чтобы в российских семьях было по три-четыре ребенка, необходимо изменить экономическую политику страны, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. При этом он указал, что разговоры про семь-восемь детей в семье – это про «крестьянскую жизнь».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России. Он напомнил, что в русских семьях раньше было «и по семь, и по восемь человек». При этом президент отметил, что «преодолеть сложнейшие демографические вызовы» невозможно только с помощью соцвыплат. Путин признал, что «цифры бюджетных демографических расходов» крайне значимы, но добавил, что гораздо важнее жизненные ориентиры человека. Делягин считает, что государство способно изменить ситуацию.
«Если изменить экономическую политику, то за три года стиль поведения людей изменится очень резко. За год изменится социально-экономическая ситуация кардинально, еще два года уйдет на то, чтобы люди в это поверили», - сказал Делягин.
Он отметил, что россияне хотят рожать детей тогда, когда есть уверенность в завтрашнем дне. По словам Делягина, когда россияне видят «разрушение жизни» вокруг себя и «стаи безумных мигрантов» на улицах, у них пропадает такое желание.
«Семь-восемь детей – это про крестьянскую жизнь, а три-четыре ребенка… Люди рожают детей, когда есть смысл жизни, есть уверенность в завтрашнем дне, а это действительно вопрос не только о деньгах… Например, человек понимает, что жизнь улучшается и будет улучшаться дальше, в этой ситуации люди рожают детей. Если люди видят ухудшение и разрушение жизни вокруг себя, видят стаи безумных и гарантированно безнаказанных мигрантов на улице, то они не рожают детей. Дело в создании государством у людей веры в то, что это их государство, которое помогает им, а не уничтожает их. Это главная проблема», - резюмировал депутат.
Ранее, в конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».
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