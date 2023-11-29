«Смысл жизни!»: Делягин назвал условия для увеличения многодетных семей

Для того, чтобы в российских семьях было по три-четыре ребенка, необходимо изменить экономическую политику страны, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. При этом он указал, что разговоры про семь-восемь детей в семье – это про «крестьянскую жизнь».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России. Он напомнил, что в русских семьях раньше было «и по семь, и по восемь человек». При этом президент отметил, что «преодолеть сложнейшие демографические вызовы» невозможно только с помощью соцвыплат. Путин признал, что «цифры бюджетных демографических расходов» крайне значимы, но добавил, что гораздо важнее жизненные ориентиры человека. Делягин считает, что государство способно изменить ситуацию.