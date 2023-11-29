«Смысл жизни!»: Делягин назвал условия для увеличения многодетных семей

Государство должно создать у россиян веру в то, что оно им помогает, а не уничтожает, отметил в эфире НСН депутат Михаил Делягин.

Для того, чтобы в российских семьях было по три-четыре ребенка, необходимо изменить экономическую политику страны, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. При этом он указал, что разговоры про семь-восемь детей в семье – это про «крестьянскую жизнь».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России. Он напомнил, что в русских семьях раньше было «и по семь, и по восемь человек». При этом президент отметил, что «преодолеть сложнейшие демографические вызовы» невозможно только с помощью соцвыплат. Путин признал, что «цифры бюджетных демографических расходов» крайне значимы, но добавил, что гораздо важнее жизненные ориентиры человека. Делягин считает, что государство способно изменить ситуацию.

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«Если изменить экономическую политику, то за три года стиль поведения людей изменится очень резко. За год изменится социально-экономическая ситуация кардинально, еще два года уйдет на то, чтобы люди в это поверили», - сказал Делягин.

Он отметил, что россияне хотят рожать детей тогда, когда есть уверенность в завтрашнем дне. По словам Делягина, когда россияне видят «разрушение жизни» вокруг себя и «стаи безумных мигрантов» на улицах, у них пропадает такое желание.

«Семь-восемь детей – это про крестьянскую жизнь, а три-четыре ребенка… Люди рожают детей, когда есть смысл жизни, есть уверенность в завтрашнем дне, а это действительно вопрос не только о деньгах… Например, человек понимает, что жизнь улучшается и будет улучшаться дальше, в этой ситуации люди рожают детей. Если люди видят ухудшение и разрушение жизни вокруг себя, видят стаи безумных и гарантированно безнаказанных мигрантов на улице, то они не рожают детей. Дело в создании государством у людей веры в то, что это их государство, которое помогает им, а не уничтожает их. Это главная проблема», - резюмировал депутат.

Ранее, в конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВладимир ПутинВыплатыМногодетные СемьиРоссия

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