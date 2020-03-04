«Смотрящие» за городом: Челябинские пенсионерки вышли в патруль

В Челябинске несколько пенсионерок объединились, чтобы контролировать чистоту в своем городе. Женщины ежедневно патрулируют дворы и, заметив какое-либо нарушение, жалуются в управляющую компанию.

Изначально общим увлечением пенсионерок стала скандинавская ходьба. Однако прогулки только ради здоровья им быстро надоедали. Тогда они стали приглядывать за работой коммунальщиков.