«Смотрящие» за городом: Челябинские пенсионерки вышли в патруль
В Челябинске несколько пенсионерок объединились, чтобы контролировать чистоту в своем городе. Женщины ежедневно патрулируют дворы и, заметив какое-либо нарушение, жалуются в управляющую компанию.
Изначально общим увлечением пенсионерок стала скандинавская ходьба. Однако прогулки только ради здоровья им быстро надоедали. Тогда они стали приглядывать за работой коммунальщиков.
«Мы решили, что будем смотреть, где появляются надписи на стенах, несанкционированный мусор, складывают спиленные деревья», - цитирует «МИР 24» организатора дружины Ирину Петрову.
К слову, в управляющей компании порыв женщин поддержали. Их не только снабдили спортивными палками для ходьбы, но и создали специальный чат, куда можно отправлять фото нарушений. Как правило, это реклама наркотиков или нецензурные надписи на стенах.
Согласно статистике, за полтора часа активистки обходят 43 жилых дома и фиксируют несколько десятков нарушений.
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