«Смотрящие» за городом: Челябинские пенсионерки вышли в патруль

В Челябинске несколько пенсионерок объединились, чтобы контролировать чистоту в своем городе. Женщины ежедневно патрулируют дворы и, заметив какое-либо нарушение, жалуются в управляющую компанию.

Изначально общим увлечением пенсионерок стала скандинавская ходьба. Однако прогулки только ради здоровья им быстро надоедали. Тогда они стали приглядывать за работой коммунальщиков.

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«Мы решили, что будем смотреть, где появляются надписи на стенах, несанкционированный мусор, складывают спиленные деревья», - цитирует «МИР 24» организатора дружины Ирину Петрову.

К слову, в управляющей компании порыв женщин поддержали. Их не только снабдили спортивными палками для ходьбы, но и создали специальный чат, куда можно отправлять фото нарушений. Как правило, это реклама наркотиков или нецензурные надписи на стенах.

Согласно статистике, за полтора часа активистки обходят 43 жилых дома и фиксируют несколько десятков нарушений.

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ФОТО: телеканал МИР
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