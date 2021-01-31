Смирнова из «Медиазоны» отпустили после составления протокола

Как сообщалось, Смирнов был задержан полицией около дома 30 января, когда вышел на прогулку с 5-летним сыном.

Сотрудники правоохранительных органов не стали ждать мать ребенка и передали мальчика знакомым Смирнова. Гамазов считает «недопустимым и неправильным» такое обращение правоохранителей с ребёнком.

