Смирнова из «Медиазоны» отпустили после составления протокола
Главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова отпустили из ОВД «Тверское» в Москве, сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алана Гамазова.
Смирнову вменяют повторное нарушение порядка организации или проведения митинга, за что полагается штраф до 300 тыс. руб., либо арест до 30 суток.
Как написал Смирнов на своей странице в Twitter, ему вручили обязательство о явке в суд 3 февраля.
Как сообщалось, Смирнов был задержан полицией около дома 30 января, когда вышел на прогулку с 5-летним сыном.
Сотрудники правоохранительных органов не стали ждать мать ребенка и передали мальчика знакомым Смирнова. Гамазов считает «недопустимым и неправильным» такое обращение правоохранителей с ребёнком.
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