Смирнова из «Медиазоны» задержали в ОВД на 48 часов до суда
Главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова полиции на двое суток – до заседания суда. Об этом сообщает изданию «Подъём» со ссылкой на адвоката Алана Гамазова. Журналиста обвиняют в повторном нарушении порядка проведения собрания, митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
«В течение 48 часов должно состояться судебное заседание. Весь день 23 января он был дома, в акции не участвовал, а задержали его именно за участие. Мы поминутно расскажем, как он провел этот день», - пообещал защитник.
По поручению председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева направлен запрос в МВД в связи с задержанием журналиста.
Ранее в субботу, 30 января сотрудники полиции задержали Смирнова около дома, когда тот вышел на прогулку с пятилетним сыном. Полицейские не стали ждать мать ребенка и передали мальчика знакомым Смирнова. Гамазов считает «недопустимым и неправильным» такое обращение правоохранителей с ребёнком.
Напомним, несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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