Смирнова из «Медиазоны» задержали в ОВД на 48 часов до суда

«В течение 48 часов должно состояться судебное заседание. Весь день 23 января он был дома, в акции не участвовал, а задержали его именно за участие. Мы поминутно расскажем, как он провел этот день», - пообещал защитник.

По поручению председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева направлен запрос в МВД в связи с задержанием журналиста.

Ранее в субботу, 30 января сотрудники полиции задержали Смирнова около дома, когда тот вышел на прогулку с пятилетним сыном. Полицейские не стали ждать мать ребенка и передали мальчика знакомым Смирнова. Гамазов считает «недопустимым и неправильным» такое обращение правоохранителей с ребёнком.

Напомним, несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

