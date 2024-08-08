Смирнов: Эвакуация в приграничных районах Курской области идет круглосуточно

Эвакуация в приграничных районах Курской области идёт круглосуточно. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Из мужского монастыря под Суджей эвакуировали 17 человек

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что людей будут вывозить автобусами и поездами.

Также Смирнов отметил, что свободные места в пунктах временного размещения (ПВР) есть.

«По ПВР: у нас сейчас свободные места имеются, мы постоянно для этого высвобождаем здания и помещения. Навстречу пошли хозяйствующие субъекты», - сказал врио губернатора.

Он также добавил, что при поддержке Минздрава число свободных коек в больницах Курской области увеличено до 1,8 тысячи.

Ранее Путин заявил, что покинувшим свои дома жителям Курской области выплатят по 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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