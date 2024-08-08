Из мужского монастыря под Суджей эвакуировали 17 человек

Настоятель Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря под Суджей игумен Питирим (Плаксин) с братией эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба Курской епархии.

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Уточняется, что всего удалось спасти 17 человек.

«К сожалению, один человек погиб в процессе эвакуации», — говорится в сообщении.

Ранее игумен Питирим заявил об успешной эвакуации граждан, которые укрывались от украинских обстрелов в Горнальском монастыре, расположенном недалеко от Суджи, сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
ТЕГИ:РПЦЭвакуацияКурская Область

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