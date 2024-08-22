Смирнов: Единовременную выплату получили более 41 тысячи жителей Курской области

По его словам, деньги уже получили 41 106 человек, а заявления граждан, по которым ранее был дан отказ, будут пересмотрены, информация будет направлена «через обзвон и СМС».

«Что касается выплат по 15 тысяч рублей на человека, учитывая, что это те же граждане... предлагаю выплаты им осуществить в автоматическом режиме», - указал Смирнов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям, МФО и потребительским кооперативам прощать долг по ипотеке, если речь идёт о полностью разрушенном жилье в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает RT.

