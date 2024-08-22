Смирнов: Единовременную выплату получили более 41 тысячи жителей Курской области
Курская область получила из федерального бюджета 820 млн рублей, предназначенных для выплаты гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, деньги уже получили 41 106 человек, а заявления граждан, по которым ранее был дан отказ, будут пересмотрены, информация будет направлена «через обзвон и СМС».
«Что касается выплат по 15 тысяч рублей на человека, учитывая, что это те же граждане... предлагаю выплаты им осуществить в автоматическом режиме», - указал Смирнов на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям, МФО и потребительским кооперативам прощать долг по ипотеке, если речь идёт о полностью разрушенном жилье в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 4 тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии
- Смирнов: Единовременную выплату получили более 41 тысячи жителей Курской области
- ВСУ атаковали российский порт «Кавказ» в Краснодарском крае
- С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела британского банкира Блумера и его жены
- Во Франции потребовали привлечь Депардье к суду за домогательства
- Десять военкомов-коррупционеров осудили на Украине с 2022 года
- Путин посмертно наградил погибших в Курской области активистов
- СМИ: миллиардера Дмитрия Володина задержали в Нижнем Новгороде за взятку
- В Армении создадут лаборатории для проверки качества коньяка
- Контракт гражданина Дании с Минобороны РФ об участии в СВО признали незаконным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru