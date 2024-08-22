Смирнов: Единовременную выплату получили более 41 тысячи жителей Курской области

Курская область получила из федерального бюджета 820 млн рублей, предназначенных для выплаты гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В Белгородской области увеличили размер выплат пострадавшим при атаках

По его словам, деньги уже получили 41 106 человек, а заявления граждан, по которым ранее был дан отказ, будут пересмотрены, информация будет направлена «через обзвон и СМС».

«Что касается выплат по 15 тысяч рублей на человека, учитывая, что это те же граждане... предлагаю выплаты им осуществить в автоматическом режиме», - указал Смирнов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям, МФО и потребительским кооперативам прощать долг по ипотеке, если речь идёт о полностью разрушенном жилье в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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