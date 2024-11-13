СМИ: Звезду «Молодежки» Литовченко госпитализировали

Артисту, известному по сериалам «Отель Элеон» и «Молодежка», стало плохо утром.

«Его экстренно доставили в больницу с высокой температурой и кашлем», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, Литовченко находится на обследовании.

Ранее стало известно, что с подозрением на пневмонию был госпитализирован актер Илья Носков, пишет 360.ru.

