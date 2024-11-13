СМИ: Звезду «Молодежки» Литовченко госпитализировали
13 ноября 202409:22
Актера Максима Литовченко госпитализировали с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Артисту, известному по сериалам «Отель Элеон» и «Молодежка», стало плохо утром.
«Его экстренно доставили в больницу с высокой температурой и кашлем», — отмечается в сообщении.
По данным СМИ, Литовченко находится на обследовании.
Ранее стало известно, что с подозрением на пневмонию был госпитализирован актер Илья Носков, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru