СМИ: Звезду «Молодежки» Литовченко госпитализировали

Актера Максима Литовченко госпитализировали с подозрением на пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Жена Хабенского опровергла информацию о госпитализации

Артисту, известному по сериалам «Отель Элеон» и «Молодежка», стало плохо утром.

«Его экстренно доставили в больницу с высокой температурой и кашлем», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, Литовченко находится на обследовании.

Ранее стало известно, что с подозрением на пневмонию был госпитализирован актер Илья Носков, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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