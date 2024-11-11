Жена Хабенского опровергла информацию о госпитализации
11 ноября 202414:35
Российская актриса и супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова опровергла сообщения в СМИ о ее госпитализации.
«Информация недостоверная! Меня не госпитализировали, я не в больнице, я на работе!» — сказала она «Газете.Ru».
О госпитализации актрисы сообщил Telegram-канал Mash. По данным СМИ, у Литвиновой был диагностирован остеоартрит ранней стадии.
Ранее актер и музыкант Александр Ильин назвал ложью сообщения о том, что его экстренно госпитализировали из-за аппендицита, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru