СМИ: Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась COVID-19
У российской актрисы Дарьи Мороз диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает StarHit. Источник отмечает, что звезда сериала «Содержанок» получила положительный результат тестирования на COVID-19 в минувшую пятницу, 22 мая. Однако пока официального подтверждения этой информации нет.
По данным многочисленных СМИ, бывшей супруге Константина Богомолова из-за плохого самочувствия пришлось отказаться от съемок в проекте «Танцы со звездами». Кстати, ранее стало известно, что COVID-19 обнаружили у заслуженной артистки России Алены Бабенко, которая также участвовала в шоу. Артистку госпитализировали, сейчас она чувствует себя хорошо, пишут Дни.ру.
В начале апреля НСН писала, что дочь российского актера Ивана Охлобыстина Анфиса сдала тест на коронавирус, он оказался положительным. Об этом сообщает РЕН ТВ. Источник подчёркивает, что врачи приняли решение оставить девушку на домашнем карантине, поскольку она не попадает в группу риска.
Сам Иван Охлобыстин никак не прокомментировалал эту информацию.
Также сообщалось, что в Москве была задержана актриса Янина Бугрова, сыгравшая в сериале «Счастливы вместе». Артистка, зараженная коронавирусом, нарушила режим самоизоляции. 43-летняя актриса недавно вернулась из Франции и сдала положительный тест на коронавирус. Так как болезнь у Бугровой протекала в легкой форме, ей разрешили находиться в своей квартире на севере Москвы.
Однако прибывшие проверить ее сотрудники скорой помощи не обнаружили женщину дома. Позже сотрудники полиции задержали актрису в 11 километрах от её дома. Более того, было установлено, что артистка неоднократно нарушала карантинный режим. В отношении Бугровой будет проведена проверка.
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- СМИ: Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru