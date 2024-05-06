СМИ: Журналистке Кеворковой предъявили обвинения

Журналистка Кеворкова, у которой ранее прошли обыски, задержана и ей предъявлены обвинения в оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Калоя Ахильгова.

Кеворкова обвиняется в оправдании терроризма из-за двух эпизодов. В 2018 году она сделала репост статьи в своем телеграм-канале о нападении банды террориста Басаева на Нальчик в 2005 году. Во второй публикации она якобы оправдывала деятельность движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), уточняется в материале.

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Ранее стало известно, что утром у журналистки прошли обыски. Кеворкова сама открыла дверь сотрудникам и не оказывала сопротивления.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 16-летнего подростка за призывы к пропаганде терроризма, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЖурналистикаУголовное ДелоТалибан

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