Николай Дроздов сообщил, что его выпишут из больницы 7 февраля
Телеведущий Николай Дроздов сообщил, что врачи обещали выписать его из больницы уже завтра, 7 февраля.
«Врачи здесь чудесные: быстро меня на ноги поставили. Не ожидали, что у меня так быстро будет срастаться», - сказал он в разговоре с «МК».
Он отметил, что прошел курс интенсивного восстановления. По словам Дроздова, его давление находится в норме, основные боли были сняты. Также телеведущий отметил, что его «спас» локоть – если бы он упал не на него, травмы могли бы оказаться серьезнее.
Ранее, 29 января, Дроздова госпитализировали в реанимацию с множественными переломами ребер. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, сообщает НСН.
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