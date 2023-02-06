Николай Дроздов сообщил, что его выпишут из больницы 7 февраля

Телеведущий Николай Дроздов сообщил, что врачи обещали выписать его из больницы уже завтра, 7 февраля.

«Врачи здесь чудесные: быстро меня на ноги поставили. Не ожидали, что у меня так быстро будет срастаться», - сказал он в разговоре с «МК».

Стали известны подробности госпитализации Николая Дроздова

Он отметил, что прошел курс интенсивного восстановления. По словам Дроздова, его давление находится в норме, основные боли были сняты. Также телеведущий отметил, что его «спас» локоть – если бы он упал не на него, травмы могли бы оказаться серьезнее.

Ранее, 29 января, Дроздова госпитализировали в реанимацию с множественными переломами ребер. Он возвращался после работы в МГУ домой и поскользнулся возле подъезда, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияНиколай Дроздов
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