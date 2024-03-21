СМИ: Журналиста Леонида Млечина госпитализировали с коронавирусом
Президента международной академии телевидения и радио (IATR), журналиста и телеведущего Леонида Млечина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как отмечает СМИ, несколько дней назад у журналиста появились слабость, одышка и кашель. Врачи осмотрели 66-летнего Млечина и увезли в одну из больниц Москвы.
«Журналиста обследовали и сделали КТ. Сейчас состояние ведущего... оценивается как среднее», — говорится в сообщении.
Млечин находится под наблюдением медиков.
Ранее в Москве умер спортивный журналист, телекомментатор Василий Уткин, напоминает RT.
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