СМИ: Журналиста Леонида Млечина госпитализировали с коронавирусом

Президента международной академии телевидения и радио (IATR), журналиста и телеведущего Леонида Млечина госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: В Москве госпитализировали экс-продюсера Алсу Валерия Белоцерковского

Как отмечает СМИ, несколько дней назад у журналиста появились слабость, одышка и кашель. Врачи осмотрели 66-летнего Млечина и увезли в одну из больниц Москвы.

«Журналиста обследовали и сделали КТ. Сейчас состояние ведущего... оценивается как среднее», — говорится в сообщении.

Млечин находится под наблюдением медиков.

Ранее в Москве умер спортивный журналист, телекомментатор Василий Уткин, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГоспитализацияМоскваЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры