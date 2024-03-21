СМИ: Журналиста Леонида Млечина госпитализировали с коронавирусом

Как отмечает СМИ, несколько дней назад у журналиста появились слабость, одышка и кашель. Врачи осмотрели 66-летнего Млечина и увезли в одну из больниц Москвы.

«Журналиста обследовали и сделали КТ. Сейчас состояние ведущего... оценивается как среднее», — говорится в сообщении.

Млечин находится под наблюдением медиков.

Ранее в Москве умер спортивный журналист, телекомментатор Василий Уткин, напоминает RT.

