СМИ: Журналист Николай Сванидзе скончался от пневмонии
Причиной смерти журналиста и телеведущего Николая Сванидзе стали осложнения после пневмонии, сообщили «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.
Мужчина скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского на 70-ом году жизни. Последние годы журналист тяжело болел – у него была диагностирована ишемия головного мозга.
В материале уточняется, что медики не смогли справиться с возникшими у него осложнениями после перенесенной впевмонии.
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв рассказал, что Сванидзе внёс значительный вклад в российское телевидение и в российскую журналистику, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru