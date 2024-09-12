СМИ: Журналист Николай Сванидзе скончался от пневмонии

Мужчина скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского на 70-ом году жизни. Последние годы журналист тяжело болел – у него была диагностирована ишемия головного мозга.

В материале уточняется, что медики не смогли справиться с возникшими у него осложнениями после перенесенной впевмонии.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв рассказал, что Сванидзе внёс значительный вклад в российское телевидение и в российскую журналистику, передает RT.







