СМИ: Журналист Карлсон улетел из России

По данным СМИ, бывший ведущий канала Fox News вылетел в 04:15 из аэропорта Шереметьево рейсом Москва — Белград.

Как сообщает РЕН ТВ, ночью 8 февраля съемочная группа Карлсона выселилась из столичного отеля Four Seasons. При этом самого журналиста видели в бизнес-зале в Шереметьево.

О прибытии Такера Карлсона в Москву стало известно на минувшей неделе. Так, в воскресенье журналиста заметили в Большом театре. Как сообщали СМИ, американский телеведущий прибыл в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Позже Карлсон сообщил, что запись беседы с российским лидером будет опубликована 9 февраля в 02:00 мск.

