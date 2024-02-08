СМИ: Журналист Карлсон улетел из России
Американский журналист Такер Карлсон улетел из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, бывший ведущий канала Fox News вылетел в 04:15 из аэропорта Шереметьево рейсом Москва — Белград.
Как сообщает РЕН ТВ, ночью 8 февраля съемочная группа Карлсона выселилась из столичного отеля Four Seasons. При этом самого журналиста видели в бизнес-зале в Шереметьево.
О прибытии Такера Карлсона в Москву стало известно на минувшей неделе. Так, в воскресенье журналиста заметили в Большом театре. Как сообщали СМИ, американский телеведущий прибыл в Россию, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. Позже Карлсон сообщил, что запись беседы с российским лидером будет опубликована 9 февраля в 02:00 мск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru