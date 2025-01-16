СМИ: Жители Подмосковья пожаловались в СКР на незаконную платную дорогу

По словам авторов обращения, дорога протяженностью около 1,5 километра расположена между городами Дзержинский и Лыткарино, за проезд по ней требуют заплатить 250 рублей. Они отметили, что участком дороги незаконно владеют представители организованной группы из одной из республик Закавказья. Им также якобы принадлежат близлежащие земли сельхозназначения, на которых незаконно находятся иловые осадки, бытовые отходы и строительный мусор.

Местные жители добавили, что не раз жаловались в прокуратуру и органы местного самоуправления, однако их обращения ни к чему не привели — представители властей утверждают, что плата за пользование дорогой взимается законно, а жалобы на использование сельскохозяйственных территорий остаются и вовсе без ответа.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по итогам 2024 года число проездов по платным дорогам в России выросло на треть.

