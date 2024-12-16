Власти допустили введение платного проезда на МСД для москвичей

Плату за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) могут ввести для москвичей. Об этом заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью «Коммерсанту».

По словам Ликсутова, столичные власти рассматривают «разные решения на этот счет».

«На МСД загрузка растет, и сейчас стоит выбор: либо она превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время», — отметил вице-мэр.

Ликсутов напомнил, что опыт другой столичной платной дороги — проспекта Багратиона — показал, что трасса востребована даже при высоких тарифах.

МСД — скоростная дорога, которая объединяет Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Трасса соединяет север, восток, юг Москвы в обход центра столицы. Проезд по автодороге стоит 950 рублей, плату не взимают с автомобилей с московскими и подмосковными номерами.

Ранее в Москве выросли штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. С 1 сентября их увеличили до 3 тысяч рублей для граждан и до 10 тысяч для юрлиц, напоминает 360.ru.

