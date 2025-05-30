СМИ: Жители Эстонии массово отправились за покупками в Россию из-за низких цен

Последние несколько месяцев жители Эстонии встали в очереди на пограничном переходе Нарва, чтобы закупиться в российских магазинах из-за низких цен, сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что их интересуют продукты и техника. При этом, чтобы избежать конфискации товаров на эстонской границе, граждане Эстонии делают фотографии на новые смартфоны и срезают бирки с одежды, чтобы замаскировать факт новых покупок.

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По данным Telegram-канала, некоторые местные жители на погранпереходе даже продают услуги ожидания в очередях за €10 (887 рублей) в час.

В связи с этим ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что Эстония может закрыть границу с Россией по примеру Финляндии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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