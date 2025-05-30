СМИ: Жители Эстонии массово отправились за покупками в Россию из-за низких цен

По данным Telegram-канала, некоторые местные жители на погранпереходе даже продают услуги ожидания в очередях за €10 (887 рублей) в час.

В связи с этим ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что Эстония может закрыть границу с Россией по примеру Финляндии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



