СМИ: Госпитализированному Жириновскому потребовалась операция

Телеканал отмечает, что врачи рассматривают возможность оперативного вмешательства. Однако пока состояние политика этому мешает. Тем не менее, медики наблюдают некоторое улучшение здоровья Жириновского и могут в скором времени провести операцию.

Ранее стало известно, что председатель ЛДПР идет на поправку, однако ему еще требуется наблюдение.

Жириновский 2 февраля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Политик проходит лечение в Центральной клинической больнице. Как сообщает пресс-служба Минздрава, состояние парламентария стабильное.

