СМИ: Госпитализированному Жириновскому потребовалась операция

Медики планируют провести операцию лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, госпитализированному с коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Требуется наблюдение». В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Телеканал отмечает, что врачи рассматривают возможность оперативного вмешательства. Однако пока состояние политика этому мешает. Тем не менее, медики наблюдают некоторое улучшение здоровья Жириновского и могут в скором времени провести операцию.

Ранее стало известно, что председатель ЛДПР идет на поправку, однако ему еще требуется наблюдение.

Жириновский 2 февраля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Политик проходит лечение в Центральной клинической больнице. Как сообщает пресс-служба Минздрава, состояние парламентария стабильное.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОперацияГоспитализацияВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры