СМИ: Госпитализированному Жириновскому потребовалась операция
Медики планируют провести операцию лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, госпитализированному с коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Телеканал отмечает, что врачи рассматривают возможность оперативного вмешательства. Однако пока состояние политика этому мешает. Тем не менее, медики наблюдают некоторое улучшение здоровья Жириновского и могут в скором времени провести операцию.
Ранее стало известно, что председатель ЛДПР идет на поправку, однако ему еще требуется наблюдение.
Жириновский 2 февраля был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Политик проходит лечение в Центральной клинической больнице. Как сообщает пресс-служба Минздрава, состояние парламентария стабильное.
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