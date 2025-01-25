СМИ: Жена Трампа снимет документальный фильм о жизни в Белом доме

Первая леди США Мелания Трамп намерена полностью изменить стиль своего пребывания в Белом доме во время второго президентского срока своего мужа, лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что жена президента переезжает со съемочной группой и снимет документальный фильм о своей жизни. Его будут транслировать на стриминговом сервисе Amazon Prime, который заплатил за права на ленту «ошеломляющие» $40 млн. Мелания Трамп также выступит продюсером фильма.

Кроме того, первая леди намерена полностью переехать в Белый дом. Во время первого президентского срока Трампа его супруга не жила с мужем в официальной резиденции, а оставалась в Нью-Йорке до окончания учебного года сына четы Бэррона.

Ранее Мелания Трамп сообщила о выпуске своего «мемкоина».

