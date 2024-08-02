СМИ: Жена сенатора Савельева рассказала, что тот просил ее не приезжать в Россию

Супруга задержанного сенатора РФ Дмитрия Савельева заявила, что муж просил ее не приезжать в Россию, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, женщина находится за рубежом, где учатся их дети. Она пояснила, что не предполагала, что просьба мужа может быть связана с уголовным делом.

Жена Савельева также добавила, что считает произошедшее недоразумением, полагает, что семья сможет с этим справиться.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в отношении Савельева возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Уголовное ДелоОбвинениеСенаторы

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