СМИ: Жена сенатора Савельева рассказала, что тот просил ее не приезжать в Россию

По данным СМИ, женщина находится за рубежом, где учатся их дети. Она пояснила, что не предполагала, что просьба мужа может быть связана с уголовным делом.

Жена Савельева также добавила, что считает произошедшее недоразумением, полагает, что семья сможет с этим справиться.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в отношении Савельева возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству, напоминает «Радиоточка НСН».

