СМИ: «Зеленоградский Чикатило» Гриценко ушёл на СВО

Серийный маньяк Юрий Гриценко, получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе в зоне спецоперации, сообщил SHOT со ссылкой на источник.

Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК-10 летом 2024 года. Однако в материале уточняется, что 62-летний преступник вышел досрочно и в сентябре 2023 года вступил в отряд «Шторм Z».