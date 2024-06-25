СМИ: «Зеленоградский Чикатило» Гриценко ушёл на СВО
Серийный маньяк Юрий Гриценко, получивший 22 года тюрьмы за нападения и убийства в Москве и Подмосковье, уже около года служит в санитарно-эвакуационном взводе в зоне спецоперации, сообщил SHOT со ссылкой на источник.
Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК-10 летом 2024 года. Однако в материале уточняется, что 62-летний преступник вышел досрочно и в сентябре 2023 года вступил в отряд «Шторм Z».
В материале сообщается, что Гриценко сам выразил желание отправиться на фронт, чтобы заработать денег, так как оставшаяся у него после смерти матери квартира не была приватизирована и отошла государству. Ожидается, что он будет служить до завершения СВО, после чего его отпустят на свободу.
На счету маньяка пять жертв и десятки пострадавших. Первое убийство экс-милиционер совершил в 1993 году. После этого он отсидел девять лет и вышел по УДО, а дальше началась серия его кровавых нападений на женщин, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru