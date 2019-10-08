СМИ: Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из Европейского медицинского центра, где проходила лечение от онкологии в последний месяц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, родственники артистки решили продолжить лечение в другом медицинском учреждении, отмечает телеканал «360». Состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» при этом оценивается как тяжёлое, пишут «Дни.ру».

Ранее родные Заворотнюк обратились к прессе с просьбой не спекулировать на здоровье артистки. По их мнению, поклонникам стоит доверять лишь официальной информации, сообщает Москва 24.

Добавим, ранее НСН писала, что врачи поставили Анастасии Заворотнюк диагноз «рак мозга» ещё зимой. В этом признался друг актрисы. Есть предположение, что причиной недуга стала поздняя беременность звезды сериала «Моя прекрасная няня». Болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которая предшествовала ей.

