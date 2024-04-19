СМИ: застрявшие в аэропорту Дубая россияне устроили импровизированный митинг

Издание опубликовало кадры из воздушной гавани. Пассажиры скандировали «Домой!» и хлопали в ладоши.

Россияне пожаловались на игнорирование со стороны авиакомпании Emirates. По словам пассажиров, за сутки им дали один ваучер на еду в «Макдоналдсе», но в ресторане не оказалось еды. В аэропорту были случаи голодных обмороков, утверждает издание со ссылкой на очевидцев.

Импровизированный митинг привлек внимание полицейского. Он снял происходящее на видео и ушел.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщила, что вылета из Дубая ожидают около 2,5 тысячи граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».

