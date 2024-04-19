СМИ: застрявшие в аэропорту Дубая россияне устроили импровизированный митинг
Ожидающие своих рейсов в аэропорту Дубая россияне устроили имповизированный митинг продолжительностью около получаса, пишет Telegram-канал Baza.
Издание опубликовало кадры из воздушной гавани. Пассажиры скандировали «Домой!» и хлопали в ладоши.
Россияне пожаловались на игнорирование со стороны авиакомпании Emirates. По словам пассажиров, за сутки им дали один ваучер на еду в «Макдоналдсе», но в ресторане не оказалось еды. В аэропорту были случаи голодных обмороков, утверждает издание со ссылкой на очевидцев.
Импровизированный митинг привлек внимание полицейского. Он снял происходящее на видео и ушел.
Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее сообщила, что вылета из Дубая ожидают около 2,5 тысячи граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США заблокировали резолюцию о приеме Палестины в ООН
- Вокалист «Би-2» Лева признался, что дрался с первой женой
- CNN: Чад пригрозил США разорвать оборонное соглашение
- Вице-премьер Украины Верещук предрекла стране тяжелую зиму
- Режиссер детективных сериалов Федор Петрухин умер в 72 года
- Сапер ВСУ сдался в плен из-за долгов в онлайн-казино
- Завод «Москвич» опроверг наличие обстоятельств банкротства
- Экономист предрек изменение рынка труда РФ после возвращения участников СВО
- Маск собрался профинансировать сбор подписей в защиту свободы слова в США
- Меликов: задержание главы МЧС Чечни не отразится на отношениях регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru