СМИ: Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ

Напомни, питерский футбольный клуб заключил контракт с Александром Кокориным до конца нынешнего сезона. В сентябре этого года футболист вышел на свободу после тюремного заключения за две драки, которые произошли в октябре 2018 года.

К слову, 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. После этого форварда перевели в «Зенит-2».

