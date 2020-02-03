СМИ: Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
Зарплату нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина приравняли к МРОТ. Об этом пишет РБК-Спорт, ссылаясь на источник в клубе. Он подчёркивает, что на момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11 280 рублей. Также отмечается, что при увеличении минимального размера оплаты труда вырастет и зарплата игрока. Помимо этого, собеседник РБК-Спорт подчеркнул, что скандально известный футболист не стал навязывать клубу свои условия, а сразу принял предложение «Зенита».
Напомни, питерский футбольный клуб заключил контракт с Александром Кокориным до конца нынешнего сезона. В сентябре этого года футболист вышел на свободу после тюремного заключения за две драки, которые произошли в октябре 2018 года.
К слову, 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. После этого форварда перевели в «Зенит-2».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене