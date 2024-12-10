СМИ: Зарплата курьеров может вырасти до 300 тысяч рублей

Таковы прогнозы экспертов. В настоящее время в столице РФ наблюдается большая нехватка кадров — сервисы доставки ищут не менее 15 тысяч человек только на платформе HeadHunter. А зарплаты курьеров с водительскими правами могут подняться до 400 тысяч рублей.

Ранее курьеры обогнали по зарплате врачей и журналистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

