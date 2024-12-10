СМИ: Зарплата курьеров может вырасти до 300 тысяч рублей
10 декабря 202400:17
В Москве курьеры могут начать зарабатывать до 300 тысяч рублей к Новому году, сообщает «Коммерсант».
Таковы прогнозы экспертов. В настоящее время в столице РФ наблюдается большая нехватка кадров — сервисы доставки ищут не менее 15 тысяч человек только на платформе HeadHunter. А зарплаты курьеров с водительскими правами могут подняться до 400 тысяч рублей.
Ранее курьеры обогнали по зарплате врачей и журналистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru