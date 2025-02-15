СМИ: «Zara» может вернуться в Россию

К тому же вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин сообщил, что, в случае возвращения, магазины займут прежние площади, что позволит компании «Inditex» возобновить деятельность в привычной для покупателей среде и даже, возможно, вернуть прежнюю популярность среди россиян.

В марте 2022 года, после начала СВО, «Inditex» ушла из России, прекратив свою деятельность в стране. Этой корпорации принадлежат такие известные бренды, как «Zara», «Bershka», «Massimo Dutti», «Oysho» и другие. При этом иные бренды, которые пришли на смену ушедшим, пока не смогли так же успешно закрепиться на российском рынке.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что автоконцерн «Hyundai» рассматривает возможность вернуть свой завод в России.