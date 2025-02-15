СМИ: «Zara» может вернуться в Россию

Иностранные популярные бренды одежды «Zara», «Bershka», «Pull&Bear» и «Stradivarius» могут вернуться на российский рынок. Об этом сообщил ряд Тelegram-каналов.

По данным источников, представители компаний ведут активные переговоры, готовясь к быстрому возвращению в случае изменения политической ситуации. Собеседники «Mash» рассказали, что представители зарубежной компании изучают ситуацию на рынке, поднимают архивы и документы.

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К тому же вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин сообщил, что, в случае возвращения, магазины займут прежние площади, что позволит компании «Inditex» возобновить деятельность в привычной для покупателей среде и даже, возможно, вернуть прежнюю популярность среди россиян.

В марте 2022 года, после начала СВО, «Inditex» ушла из России, прекратив свою деятельность в стране. Этой корпорации принадлежат такие известные бренды, как «Zara», «Bershka», «Massimo Dutti», «Oysho» и другие. При этом иные бренды, которые пришли на смену ушедшим, пока не смогли так же успешно закрепиться на российском рынке.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что автоконцерн «Hyundai» рассматривает возможность вернуть свой завод в России.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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