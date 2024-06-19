СМИ: Замок Пугачевой превратят в тюрьму для иноагентов

По его словам, он хотел бы «перепрофилировать» строение. Шоумен рассматривал множество идей: от морга до тюрьмы. В итоге, по словам Барецкого, принято решение сделать морг и тюрьму для иноагентов. Уже завезли туда решетки и мониторы для камер.

Шоумен планирует круглосуточно показывать в тюрьме телеканал журналиста Владимира Соловьева, что станет своеобразным «средством перевоспитания».

По словам Барецкого, он приобрел здание за 450 млн рублей. Пугачеву «смущал» вопрос принадлежности недвижимости к ритуальному бизнесу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

