СМИ: Замок Пугачевой превратят в тюрьму для иноагентов
Строители завезли решетки и мониторы в замок российской исполнительницы Аллы Пугачевой в деревне Грязь в Подмосковье, сообщил порталу «Страсти» шоумен Стас Барецкий.
По его словам, он хотел бы «перепрофилировать» строение. Шоумен рассматривал множество идей: от морга до тюрьмы. В итоге, по словам Барецкого, принято решение сделать морг и тюрьму для иноагентов. Уже завезли туда решетки и мониторы для камер.
Шоумен планирует круглосуточно показывать в тюрьме телеканал журналиста Владимира Соловьева, что станет своеобразным «средством перевоспитания».
По словам Барецкого, он приобрел здание за 450 млн рублей. Пугачеву «смущал» вопрос принадлежности недвижимости к ритуальному бизнесу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер офицер, попавший с двумя журналистами НТВ под обстрел в Горловке
- СМИ: Замок Пугачевой превратят в тюрьму для иноагентов
- Постпред США в ООН: Решение кризиса на Украине невозможно без России
- Байден начал издавать непонятные звуки после встречи с главой НАТО
- Гладков: Дроны атаковали пять населенных пунктов
- Правила производства продуктов в вакууме могут ужесточить
- Парламент Швеции одобрил оборонное соглашение с США
- Канада ввела санкции в отношении представителей российских следственных органов
- Роспотребнадзор обзвонил 911 человек и выявил 17 случаев ботулизма
- Армия Израиля заявила, что утвердила планы для наступления в Ливане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru