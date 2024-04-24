СМИ: Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

Отмечается, что замглавы Минобороны вменяется получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы во время подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

«Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — указал собеседник агентства.

О задержании Тимура Иванова стало известно 23 апреля. Днем позже Басманный суд в Москве арестовал замминистра до 23 июня. По делу Иванова были задержаны еще несколько человек, подозреваемых в причастности к передаче взятки в цепочке посредников, пишут Известия.

