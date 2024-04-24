СМИ: Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

Заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали на рабочем месте по подозрению во взяточничестве, чиновник не признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Замминистра обороны Иванова арестовали на два месяца по делу о взяточничестве

Отмечается, что замглавы Минобороны вменяется получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы во время подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

«Вину в инкриминируемом преступлении он не признает», — указал собеседник агентства.

О задержании Тимура Иванова стало известно 23 апреля. Днем позже Басманный суд в Москве арестовал замминистра до 23 июня. По делу Иванова были задержаны еще несколько человек, подозреваемых в причастности к передаче взятки в цепочке посредников, пишут Известия.

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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