СМИ: В Москве задержали экс-замминистра энергетики Яновского
Бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По данным издания, показания против Яновского дали фигуранты неназванного уголовного дела, задержанные этим летом. Сейчас экс-чиновника допрашивают.
Как пишет «Коммерсантъ», Яновского задержали сотрудники ФСБ. Происходящее может быть связано с уголовным делом о махинациях в угольной отрасли.
Яновский занимал должность замглавы Минэнерго в 1998-2021 годах, чиновник курировал угольную отрасль и международное сотрудничество.
Ранее экс-исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова арестовали по делу о получении взятки, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru