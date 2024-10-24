СМИ: В Москве задержали экс-замминистра энергетики Яновского

Бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, показания против Яновского дали фигуранты неназванного уголовного дела, задержанные этим летом. Сейчас экс-чиновника допрашивают.

Как пишет «Коммерсантъ», Яновского задержали сотрудники ФСБ. Происходящее может быть связано с уголовным делом о махинациях в угольной отрасли.

Яновский занимал должность замглавы Минэнерго в 1998-2021 годах, чиновник курировал угольную отрасль и международное сотрудничество.

Ранее экс-исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова арестовали по делу о получении взятки, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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