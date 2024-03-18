Замглавы МИД Рябков опроверг сообщения, что у него был инфаркт

Владимир Путин поздравил россиян с десятой годовщиной вступления Крыма в состав России

В Госдуме предложили исключать граждан из списка избирателей, если они три раза не примут участия в голосовании

Судебные приставы взыскали с россиян 66 млрд рублей долга по алиментам за прошлый год

Популярные сорта сыра к осени могут подорожать на 5-7%

СМИ: Вестминстерский дворец Лондона может обрушиться