Замглавы МИД Рябков опроверг сообщения, что у него был инфаркт

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не подтвердил информацию СМИ о том, что у него произошел инфаркт.

Умер мэр иркутского Саянска Олег Боровский

«Я себя чувствую прекрасно, чего и вам желаю», - сказал дипломат в беседе с газетой «Известия».

Ранее о том, что Рябков попал в реанимацию, сообщал Telegram-канал Baza. Издание утверждало, что у 63-летнего замминистра произошел инфаркт, а медики якобы оценили его состояние как тяжелое.

Как сообщал Telegram-канал Mash, советник главы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Алексей Щербаков 7 марта попал в ДТП на юго-востоке Москвы. Служебная Toyota Camry, в которой находился чиновник, столкнулась с BMW X5, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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