СМИ: Замглавы Крымского района в Краснодарском крае задержали за мошенничество
Правоохранители задержали замглавы Крымского района Краснодарского края Максима Трубицына за мошенничество, сообщил Telegram-канал Kub Mash.
По данным Telegram-канала, задержание произошло утром 3 апреля.
По версии следствия, Трубицын незаконно оформил на родственника квартиру в жилом комплексе на улице Синева.
При этом уточняется, что дольщики ждали сдачи этого жилого комплекса 30 лет.
Ранее блогер Аяз Шабутдинов, который обвиняется в десятках эпизодов мошенничества при продаже образовательных курсов, признал вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спектакль Пермского театра оперы и балета отмечен премией Casta Diva
- СМИ: Замглавы Крымского района в Краснодарском крае задержали за мошенничество
- Мэр гарнизона подводников Видяево под Мурманском арестован по делу о взятке
- Финские рокеры Leningrad Cowboys убрали из названия «Ленинград»
- Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
- В Германии запертая в супермаркете пенсионерка «погуляла» на тысячи евро
- В Театре на Таганке состоится премьера «Карениной»
- Пока менее 3% нелегальных мигрантов пришли в МВД узаконить свое положение в РФ
- Компания Porsche опровергла планы по возобновлению производства танков
- Мировые цены на золото обрушились на 2,81%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru