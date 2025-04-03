СМИ: Замглавы Крымского района в Краснодарском крае задержали за мошенничество

Правоохранители задержали замглавы Крымского района Краснодарского края Максима Трубицына за мошенничество, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным Telegram-канала, задержание произошло утром 3 апреля.

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По версии следствия, Трубицын незаконно оформил на родственника квартиру в жилом комплексе на улице Синева.

При этом уточняется, что дольщики ждали сдачи этого жилого комплекса 30 лет.

Ранее блогер Аяз Шабутдинов, который обвиняется в десятках эпизодов мошенничества при продаже образовательных курсов, признал вину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиМошенничество

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