СМИ заметили турецкие самолеты с россиянами в воздушном пространстве Польши
Российские туристы пользуются услугами иностранных авиакомпаний и обходят запрет на полеты над Польшей и другими европейскими странами, пишет портал Onet.
Как отмечается в материале, популярные среди россиян авиакомпании, например, Turkish Airlines, по-прежнему летают в Россию. Уточняется, что накануне пять самолетов пролетели над Польшей по маршруту Москва-Стамбул.
Соответствующий запрет Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине.
Ограничение на полеты из России в европейские страны продолжит действовать в ближайшие годы. Такой прогноз ранее дали аналитики Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol). Эксперты полагают, что ограничения в воздушном пространстве России, Белоруссии, Украины и Молдавии сохранятся еще на семь лет. Такой срок специалисты назвали минимальным, пишет «Радиоточка НСН».
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