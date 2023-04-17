СМИ заметили турецкие самолеты с россиянами в воздушном пространстве Польши

Соответствующий запрет Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине.

Ограничение на полеты из России в европейские страны продолжит действовать в ближайшие годы. Такой прогноз ранее дали аналитики Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol). Эксперты полагают, что ограничения в воздушном пространстве России, Белоруссии, Украины и Молдавии сохранятся еще на семь лет. Такой срок специалисты назвали минимальным, пишет «Радиоточка НСН».

