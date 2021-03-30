СМИ: заместитель председателя правления «Роснано» Удальцов покинет свой пост
Юрий Удальцов уйдет с должности заместителя председателя правления госкомпании «Роснано», но при этом сохранит пост председателя совета регулятора энергосферы «Совет рынка». Об этом пишет URA.RU.
Причины ухода Удальцова из компании не раскрываются. Ранее прежний глава «Роснано» Анатолий Чубайс также покинул компанию. Представители «Роснано» отказались прокомментировать кадровые изменения.
Удальцов получил должность в госкорпорации в 2009 году после работы в РАО «ЕЭС России», которую в итоге расформировали. После этого регулятор “Совет рынка” получил полномочия ЕЭС.
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