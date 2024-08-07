СМИ: Замедление YouTube в России остановят в ближайшие дни
В России перестанут замедлять работу YouTube. Об этом со ссылкой на источники сообщает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В Telegram-канале он написал, что это произойдёт «в ближайшие полтора дня», при условии, что за это время «ничего не случится».
«Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации», - подчеркнул Муртазин.
Также он добавил, что в блокировке YouTube «никто не признается», а людей, которые к ней причастны, он назвал «профнепригодными во всех смыслах».
Ранее Муртазин исключил блокировку в России Google Android и iOS, так как у указанных платформ «на сегодняшний день нет альтернатив», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru