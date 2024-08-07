СМИ: Замедление YouTube в России остановят в ближайшие дни

В Telegram-канале он написал, что это произойдёт «в ближайшие полтора дня», при условии, что за это время «ничего не случится».

«Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации», - подчеркнул Муртазин.

Также он добавил, что в блокировке YouTube «никто не признается», а людей, которые к ней причастны, он назвал «профнепригодными во всех смыслах».

Ранее Муртазин исключил блокировку в России Google Android и iOS, так как у указанных платформ «на сегодняшний день нет альтернатив», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

