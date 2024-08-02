Google: Сбои в работе YouTube в РФ не связаны с техническими проблемами

В корпорации Google заявили, что массовые сбои в работе видеохостинга YouTube в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» со стороны компании. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В Google отметили, что знают о сложностях россиян с доступом к видеохостингу, однако это не связано с какими-то действиями со стороны корпорации или наличием технических проблем.

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Жалобы на сбои в работе YouTube от россиян стали поступать 1 августа. Большинство жалоб поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Пользователи отмечали, что YouTube в браузере не открывается или не погружает видео. Сбой также коснулся пользователей приложения на iOS и Android.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин заявил, что платформа YouTube не является нейтральной, а отрабатывает политические установки американских властей, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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