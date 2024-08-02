Google: Сбои в работе YouTube в РФ не связаны с техническими проблемами

В корпорации Google заявили, что массовые сбои в работе видеохостинга YouTube в России «не являются результатом каких-либо технических проблем» со стороны компании. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

В Google отметили, что знают о сложностях россиян с доступом к видеохостингу, однако это не связано с какими-то действиями со стороны корпорации или наличием технических проблем.