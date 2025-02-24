СМИ: Закрытые с начала СВО аэропорты в России приготовились к открытию
Закрытые с момента начала спецоперации России на Украине аэропорты в центре и на юге России приготовились к открытию, сообщил Telegram-канал Mash.
Уточняется, что будут открыты воздушные гавани Симферополя, Липецка, Воронежа и других городов. Указание действует в течение двух ближайших месяцев, сотрудников срочно вызывают из отпусков, набираются новые работники.
Уточняется, что сначала запустят грузовые рейсы, кроме того, будут запущены пассажирские рейсы после согласования полетной программы.
Ранее компания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали (Индонезия). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru