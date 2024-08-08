«Давно ждали!»: Прямой рейс из Москвы на Бали обойдется в 80 тысяч рублей
Чтобы цены авиабилетов на Бали были приемлемыми, необходимо пускать на перевозку и другие авиакомпании, отметил в эфире НСН Алексан Мкртчян.
Перелет на Бали обойдется россиянам в 80 тысяч рублей туда-обратно в эконом-классе, при этом бизнес-класс будет стоить не ниже 400 тысяч рублей, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН.
Ранее в расписании на сайте «Аэрофлота» появились прямые рейсы из Москвы на Бали. Рейсы запланированы с 17 сентября. Вылеты будут с периодичностью три раза в неделю: из Москвы в Денпасар по вторникам, четвергам и субботам, а из Денпасара в Москву – по средам, пятницам и воскресеньям. Летать планируется на широкофюзеляжном Airbus A350-900. Время в пути составит 12 часов. Билетов в продаже пока нет.
«Безусловно, мы давно ждали этого рейса. "Аэрофлот" заявлял, что он полетит, весь прошлый год. "Аэрофлот" решал вопрос в Индонезии, чтобы самолет не арестовали, как его заправлять, чтобы не попасть под санкции… Что касается стоимости: естественно, на раскрутку рейса "Аэрофлот" обязан поставить что-то низкое, в районе не дороже 80 тысяч рублей туда-обратно эконом-классом. Соответственно, не ниже 400 тысяч бизнес-класс туда-обратно. Начиная с конца декабря и до 10 января я жду билеты по 120-130 тысяч рублей в эконом и 600-700 тысяч в бизнес-классе на человека», - сказал Мкртчян.
Он отметил, что с конца декабря до конца февраля россиян, желающих посетить Бали, прибавляется, несмотря на то, что высокий сезон на острове летом.
«Начиная с конца декабря и как минимум до конца февраля, желающих прибавляется, хотя там не сезон. Сезон на Бали июль-август, но жители нашей страны в это время едут на более короткие расстояния, в ту же Турцию, Египет, отдыхают на Черном море», - указал собеседник НСН.
Кроме того, по словам Мкртчяна, чтобы цены авиабилетов на остров были приемлемыми, необходимо пускать на перевозку и другие российские авиакомпании.
«Это ничтожное количество рейсов по сравнению с рейсами в Таиланд, Китай и тот же Вьетнам. Поэтому, естественно, спрос будет, почему «Аэрофлот» и не торопится ставить много рейсов, чтобы не удешевлять билеты. Если ставить хотя бы 15 рейсов в неделю на Бали в зимний период, билеты будут стоить не 130 тысяч, а порядка 60-70 тысяч, в два раза дешевле. Но "Аэрофлоту" это не выгодно. Чтобы были реальные цены билетов, нужно пускать на перевозку другие авиакомпании, чтобы была конкуренция», - добавил вице-президент Альянса турагентств.
В середине июля глава департамента туризма острова Бали Тжок Багус Пемаюн сообщил в интервью РИА Новости, что туристы из России вошли в топ-10 по числу визитов на остров. По его словам, уже сейчас число российских туристов на Бали является «значительным», передает «Радиоточка НСН».
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