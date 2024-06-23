СМИ: Задымление на заводе в Кривом Роге вызвано отключением света

В Кривом Роге после ЧП на коксохимическом заводе компании «АрселорМиттал» видны большие клубы дыма. Об этом говорится в Telegram-канале «Страна».

По данным источника, в городе чувствуется неприятный запах и присутствует смог. При этом представители компании заявили, что задымление произошло в результате отключения электричества примерно в 5:00 часов утра по московскому времени.

В «АрселорМиттале» также рассказали, что после случившегося работникам предприятия пришлось прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования.

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«АрселорМиттал Кривой Рог» — это крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины в Днепропетровской области. В его состав входят горно-обогатительное, коксохимическое и металлургическое производства. Его мощности предполагают ежегодный выпуск более 6 млн тонн стали и более 5,5 млн тонн чугуна.

Ранее во Львовской области произошел пожар на энергообъекте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЭлектричествоПроисшествиеУкраинаПромышленностьЗадымление

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