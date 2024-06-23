СМИ: Задымление на заводе в Кривом Роге вызвано отключением света

В Кривом Роге после ЧП на коксохимическом заводе компании «АрселорМиттал» видны большие клубы дыма. Об этом говорится в Telegram-канале «Страна».

По данным источника, в городе чувствуется неприятный запах и присутствует смог. При этом представители компании заявили, что задымление произошло в результате отключения электричества примерно в 5:00 часов утра по московскому времени.

В «АрселорМиттале» также рассказали, что после случившегося работникам предприятия пришлось прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования.