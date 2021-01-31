СМИ: задержаны трое участников протеста в Петропавловске-Камчатском

На главной площади Петропавловска-Камчатского собрались протестующие, сообщает «Камчатка-Информ».

Трех участников акции задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушения установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Салливан оправдал публикации «маршрутов протеста» посольством США

Среди них — представитель регионального отделения партии «Яблоко» Виктор Холманских, который находился на площади с плакатом, на котором написано: «Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным». На площади дежурят десятки полицейских.

Как сообщалось, по требованию полиции на некоторых улицах в центре Москвы нельзя будет припарковаться 31 января, сообщает департамент транспорта города в Telegram.

Ранее главное управление МВД города сообщило, что закроет для пешеходов Красную площадь и центральные улицы в связи с тем, что 31 января сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести акции протеста.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеМитингиПетропавловск-камчатский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры